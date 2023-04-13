В Госдуму внесли проект заявления о недопустимости репрессивной политики прибалтийских стран к русскоязычным

1:27 Your browser does not support the audio element. Россия

Государственная Дума рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации русскоязычных жителей прибалтийских республик. Соответствующий проект внесён на рассмотрение.

Депутаты Государственной Думы намерены принять заявление, в котором будет осуждена "русофобская" политика прибалтийских республик Латвии, Литвы и Эстонии. От них потребуют соблюдение принципов международного права. Этот документ уже размещён в базе данных российского парламента.

"Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, требуют от властей Прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения", — говорится в проекте заявления.

В тексте также указывается, что в балтийских республиках уже длительное время осуществляется репрессивная политика, поощряется национализм и нетерпимость к русским. Нормой здесь стали русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследования журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов. Проект заявления рассмотрят 18 апреля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как России вернуть Прибалтику?