Руководство Wildberries назвало причиной конфликта с сотрудниками искусственный интеллект

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

Неправильно настроенная система искусственного интеллекта является причиной неадекватных штрафов и удержаний в Wildberries. Таковы итоги внутреннего аудита.

В Госдуме состоялась закрытая встреча представителей маркетплейса Wildberries с депутатами, на которой представили результаты внутреннего расследования по итогам последних событий. Напомним, что часть сотрудников Wildberries организовала забастовку из-за, по их мнению, несправедливо начисляемых штрафов, удержаний и снижения тарифов. Теперь в компании выяснили, кто был в этом виноват.

Оказалось, что неправильная настройка искусственного интеллекта привела к ухудшению отношений компании и её сотрудников. Руководство маркетплейса признало свою вину и плохую работу системы. При этом половина из около 1 350 дел, находящихся в корпоративном арбитраже, касается оспаривания решений алгоритмов ИИ, как пишет Telegram-канал Mash.

В Wildberries заявили, что откажутся от искусственного интеллекта и отменят часть штрафов.

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