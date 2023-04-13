Владимир Мединский: школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Мединский считает, что в школьные учебники по истории необходимо срочно поместить информацию о неизбежности начала СВО. Таким образом можно бороться с исторической ложью.

Российским школьникам необходимо с помощью учебников новейшей истории объяснять неизбежность начала проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал в интервью РБК помощник президента России, бывший министр культуры и известный историк Владимир Мединский.

"Сейчас речь идёт не о фальсификации истории, это уже пройденный этап в мировом гуманитарном процессе, — отметил Мединский. — Факты не искажаются, а закладываются в голову совсем новые. И ложь, повторённая тысячекратно и звучащая из каждого утюга, становится единственно верной правдой".

Мединский во время работы в Министерстве культуры уже предлагал ограничить новейшую историю России 1999 годом. Тогда, по словам помощника президента, против него выступило учёное сообщество, призывавшее в хронологии "идти до вчерашнего дня".

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