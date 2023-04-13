Если призывник проигнорирует электронную повестку, полученную через "Госуслуги", его могут оштрафовать и запретить выезд за границу, рассказала юрист Марина Сапожникова.
Законопроект об электронном информировании призывников о необходимости явиться в военкомат принят Госдумой в трёх чтениях. Инициатива подразумевает усиление ответственности за игнорирование повестки.
Уклонисту запретят регистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, пояснила специалист в интервью изданию Сиб.фм, приостановят действие водительских прав и запретят оформлять сделки с недвижимым имуществом.
"Также предусмотрена административная ответственность за неисполнение обязанности по воинскому учету, где предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей", — резюмировала Сапожникова.
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