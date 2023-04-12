Единственном сенатором, голосовавшим против электронных повесток, оказалась Людмила Нарусова

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

По мнению Людмилы Нарусовой, электронные повестки не состыкуются с уже имеющимися законами и направлены на ограничение прав граждан. Но из всего Совета Федерации так думает только она.

Вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая в Совете Федерации Республику Тува, оказалась единственным членом этого органа, который проголосовал против закона о создании единого реестра воинского учёта и системы электронных повесток. Данный документ позволяет отправлять военнообязанным не только бумажные, но и электронные повестки, а за их игнорирование вводит целый ряд ограничений.

Во время голосования выяснилось, что за законопроект выступили 163 сенатора, а против — только один. Им и стала Людмила Нарусова. Она заявила, что при оценке закона вспомнила Виктора Черномырдина, вошедшего в историю знаменитой фразой "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Нарусова напоминает, что ограничения прав граждан возможны только в случае объявления войны или введения военного положения. А сейчас в России нет ни того, ни другого. Она отметила впечатление большой поспешности в принятии закона.

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