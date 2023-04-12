Адвокат: с вручения повестки до запрета выезда за границу должно пройти 20 дней

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Новые правила призыва россиян на действительную военную службу вступят в силу после принятия законопроекта об электронных повестках. О некоторых особенностях его исполнения рассказал адвокат Алишер Захидов.

По словам юриста, запрет на выезд за границу на призывника будет распространяться не сразу после вручения повестки, а через 20 дней с момента её публикации в едином реестре. Только по истечении этого срока возможность выехать за рубеж будет закрыта, как поведал адвокат в интервью Радио 1.

Он также подчеркнул, что не явившиеся по повесткам в электронном или бумажном виде призывники не смогут продавать недвижимость, управлять автомобилем, брать кредиты, открывать ИП. Однако закон пока не предусматривает штрафов или тюрьмы за уклонение от службы в армии — только ограничение действий.

С начала призыва или объявления мобилизации военнообязанный должен сам прийти в МФЦ и получить выписку из электронного реестра. Там же ему могут вручить и повестку. Всё иное будет считаться недобросовестным поведением и уклонением от военной обязанности, при этом не имеет значения, есть у вас профиль на "Госуслугах" или нет.

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ГЛАВНОЕ, что нужно сделать ДО повестки. Совет от юриста