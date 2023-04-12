Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Лукьянов заявил о стремлении Польши стать главным форпостом НАТО против России
У певца SHAMANа появился сильный конкурент в лице артиста Руслана Баринова
WP: контрнаступление Киева откладывается из-за дефицита боеприпасов и погоды
Топливо для АЭС: сфера, где Россия "мёртвой хваткой" держит Запад
Дандыкин: если после победы РФ на Украине начнётся битва за Арктику, НАТО об этом пожалеет
Херш: США готовят черновик об окончании конфликта на Украине в случае поражения России
Жительницу Карелии отругали за то, что она обратилась за медпомощью не по прописке
Генерал Скшипчак: Украина будет готова к контрнаступлению в конце мая — начале июня
Микко Мянтюнен: система ПРО Финляндии "Праща Давида" готова отразить атаки ОТРК "Искандер" ВС России

Совет Федерации вслед за Госдумой быстро одобрил законопроект об электронных повестках

1:46
Россия

Российский Совет Федерации вслед за Госдумой в ускоренном темпе одобрил законопроект об электронных повестках. Вчера на второе и третье чтение проекта у Госдумы ушло около часа.

Совет Федерации вслед за Госдумой быстро одобрил законопроект об электронных повестках

Законопроекту о едином реестре воинского учёта и электронных повестках теперь не хватает только подписи президента для того, чтобы официально стать законом. В среду 12 апреля Совет Федерации одобрил этот законопроект, который предусматривает возможность оповещения военнообязанных о призыве с помощью не только бумажных, но и электронных повесток. Также он вводит ограничения для граждан, которые не явились в военкомат после извещения.

Законопроект предусматривает, что если повестка не вручена в письменной и электронной форме, к примеру, из-за отсутствия профиля на сервисе "Госуслуги" или непроживания призывника по месту прописки, она всё равно в течение семи дней с даты размещения в реестре будет считаться вручённой. Через 20 дней со дня вручения повестки после неявки военнообязанных в военкомат без уважительной причины их могут лишить прав на управление транспортными средствами и отказать в выдаче кредита. Субъекты Российской Федерации могут дополнительно ограничивать права этих людей, включая выплаты, льготы и другие меры поддержки. Со дня выдачи повестки закрывается и выезд за границу.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект об электронных повестках вызвал много бурных комментариев в интернете. Она признала, что это является ошибкой законодателей, которые не объяснили людям смысл данного закона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГЛАВНОЕ, что нужно сделать ДО повестки. Совет от юриста
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении сил ВМФ РФ
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Последние материалы
Вашему котёнку 10-12 месяцев: чаще играйте с ним и поощряйте его природное любопытство
Политолог Лукьянов заявил о стремлении Польши стать главным форпостом НАТО против России
У певца SHAMANа появился сильный конкурент в лице артиста Руслана Баринова
WP: контрнаступление Киева откладывается из-за дефицита боеприпасов и погоды
Топливо для АЭС: сфера, где Россия "мёртвой хваткой" держит Запад
Дандыкин: если после победы РФ на Украине начнётся битва за Арктику, НАТО об этом пожалеет
Херш: США готовят черновик об окончании конфликта на Украине в случае поражения России
Процесс демонтажа образа Иосифа Сталина начался сразу после смерти диктатора
Совет Федерации вслед за Госдумой быстро одобрил законопроект об электронных повестках
Жительницу Карелии отругали за то, что она обратилась за медпомощью не по прописке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников