Совет Федерации вслед за Госдумой быстро одобрил законопроект об электронных повестках

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Российский Совет Федерации вслед за Госдумой в ускоренном темпе одобрил законопроект об электронных повестках. Вчера на второе и третье чтение проекта у Госдумы ушло около часа.

Законопроекту о едином реестре воинского учёта и электронных повестках теперь не хватает только подписи президента для того, чтобы официально стать законом. В среду 12 апреля Совет Федерации одобрил этот законопроект, который предусматривает возможность оповещения военнообязанных о призыве с помощью не только бумажных, но и электронных повесток. Также он вводит ограничения для граждан, которые не явились в военкомат после извещения.

Законопроект предусматривает, что если повестка не вручена в письменной и электронной форме, к примеру, из-за отсутствия профиля на сервисе "Госуслуги" или непроживания призывника по месту прописки, она всё равно в течение семи дней с даты размещения в реестре будет считаться вручённой. Через 20 дней со дня вручения повестки после неявки военнообязанных в военкомат без уважительной причины их могут лишить прав на управление транспортными средствами и отказать в выдаче кредита. Субъекты Российской Федерации могут дополнительно ограничивать права этих людей, включая выплаты, льготы и другие меры поддержки. Со дня выдачи повестки закрывается и выезд за границу.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект об электронных повестках вызвал много бурных комментариев в интернете. Она признала, что это является ошибкой законодателей, которые не объяснили людям смысл данного закона.

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