Арест Дарьи Треповой по делу о теракте и гибели Владлена Татарского обжалован

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Адвокаты арестованной по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой подали протест на её заключение под стражу. Он будет рассмотрен в установленном порядке.

Защита подозреваемой в убийстве военного корреспондента Евгения Татарского и осуществлении теракта в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой подала протест на её арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Жалоба на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей поступила в суд по почте.

Ранее суд арестовал Трепову на два месяца до 2 июня. При этом заседание проходило в закрытом режиме. Следствие подозревает её в причастности к осуществлению террористического акта, в результате которого погиб один человек и пострадали ещё десятки.

2 апреля Трепова принесла в одно из кафе Санкт-Петербурга статуэтку, начинённую взрывчаткой. Она передала её военкору Татарскому, который в результате взрыва скончался. Более 30 человек также получили ранения различной степени тяжести.

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