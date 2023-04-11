Лавров: Москва отреагирует на попытки Запада подорвать отношения с союзными странами

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия выступает за равноправные отношения между всеми странами и против диктата Запада. Давление на союзные страны недопустимо, как полагает Сергей Лавров.

Москва не намерена скрывать своего отношения к попыткам Запада подорвать сотрудничество союзных стран с Россией. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с головой казахского МИДа Муратом Нуртлеу заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что когда взаимодействие с другими странами происходит во взаимовыгодном, транспарентном и равноправном ключе, когда оно осуществляется в соответствии с международным правом, то никаких опасностей не бывает. По мнению Лаврова, Москва не будет скрывать своего отношения к попыткам западных стран шантажировать, угрожать или пытаться подорвать отношения с Россией.

Наша страна, по словам главы российского МИДа, выступает за то, чтобы частью процесса более широкого интеграционного контура выступали все многосторонние структуры вместе с государствами Евразийского континента.

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