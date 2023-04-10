Дети военнослужащих получат льготу при приёме в школу на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что дети военнослужащих будут приниматься в школы в первую очередь.
Начался прием документов на зачисление в первый класс, который можно осуществлять как дистанционно через портал Госуслуг, так и непосредственно в образовательном учреждении, сообщает newstracker.ru.
Глава региона отметил, что сотрудники школ должны быть внимательны к родителям и особенно к семьям военнослужащих. Дети последних будут зачислены в школу в первую очередь на основании закрепленной территории.
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