Дети военнослужащих получат льготу при приёме в школу на Ставрополье

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что дети военнослужащих будут приниматься в школы в первую очередь.

Начался прием документов на зачисление в первый класс, который можно осуществлять как дистанционно через портал Госуслуг, так и непосредственно в образовательном учреждении, сообщает newstracker.ru.

Глава региона отметил, что сотрудники школ должны быть внимательны к родителям и особенно к семьям военнослужащих. Дети последних будут зачислены в школу в первую очередь на основании закрепленной территории.

Он также напомнил, что заявления на зачисление по закрепленной территории нужно подать до 30 июня.

С 6 июля по 5 сентября заявления на зачисление принимаются независимо от места проживания.