Мошенники собирают данные тюменцев под видом КПРФ

Жители Тюмени получили сообщения в мессенджерах о том, что партия КПРФ ищет членов избирательной комиссии.
Для этого потенциальные кандидаты должны отправить свои личные данные, включая заверенную трудовую книжку. В сообщении указано, что звонить по указанным номерам нельзя, только написать.
Однако в КПРФ утверждают, что это не их объявление и что все места уже заняты. Представители партии начинают подавать документы с 12 апреля, и все сообщения, которые не поступили от избирательной комиссии, не имеют отношения к ним, сообщает nashgorod.ru.
Напомним, что в Тюмени начинается предвыборная кампания 15 апреля 2023 года. Жители будут выбирать 36 депутатов в городскую Думу и губернатора области.
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