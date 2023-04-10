Мошенники собирают данные тюменцев под видом КПРФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Жители Тюмени получили сообщения в мессенджерах о том, что партия КПРФ ищет членов избирательной комиссии.

Для этого потенциальные кандидаты должны отправить свои личные данные, включая заверенную трудовую книжку. В сообщении указано, что звонить по указанным номерам нельзя, только написать.

Однако в КПРФ утверждают, что это не их объявление и что все места уже заняты. Представители партии начинают подавать документы с 12 апреля, и все сообщения, которые не поступили от избирательной комиссии, не имеют отношения к ним, сообщает nashgorod.ru.

Напомним, что в Тюмени начинается предвыборная кампания 15 апреля 2023 года. Жители будут выбирать 36 депутатов в городскую Думу и губернатора области.