Челябинец случайно сжёг два соседских дома

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По информации, предоставленной Главным управлением МЧС региона, два дома были уничтожены в результате сжигания мусора местным жителем в поселке Мирный (Челябинская область).

Если ущерб, причиненный третьим лицам, превысит 250 000 рублей, то возможно будет открыто уголовное дело, сообщает kursdela.biz.

По словам представителей Главного управления МВД региона, задержан 58-летний виновник происшествия, а очевидцы уже были допрошены. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.