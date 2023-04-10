Экс-силовики в Екатеринбурге получили срок за поджог военкомата

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Двум бывшим силовикам, Алексею и Роману, был вынесен приговор Окружным военным судом в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата в здании администрации города Бакал в Челябинской области. Алексей служил в Бакальской части МЧС, а Роман был водителем в Росгвардии.

Оба мужчины были осуждены по статьям, предусматривающим сроки лишения свободы до 20 лет или пожизненный срок, за групповой поджог в целях дестабилизации деятельности органов власти, а также за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, сообщает tagilcity.ru.

7 апреля прокурор запросил для мужчин по 19 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, что было подтверждено судьей. Алексей и Роман проведут в тюрьме четыре года, а остальной срок они будут отбывать в колонии строгого режима.

Попытка поджога произошла в октябре 2022 года, когда было разбито окно администрации и туда брошен коктейль Молотова. Пожар в здании был ликвидирован охранником.

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