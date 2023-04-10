Директор и худрук сельского клуба на Ставрополье украли полмиллиона из бюджета

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В соответствии с сообщением прокуратуры Ставропольского края, бывший директор и художественный руководитель культурного учреждения будут судить по обвинению в мошенничестве. Согласно следствию, руководители клуба в 2019 году договорились о найме фиктивной работницы – дочери худрука.

Обвиняемые выплатили ей зарплату и другие денежные средства, затем похитили их обманным путем, сообщает newstracker.ru. В результате, руководителям учреждения удалось присвоить 480 тысяч рублей за три года. Уголовное дело расследовал районный отдел полиции, а теперь материалы направлены в суд.

Директором муниципального учреждения с 2013 по 2023 годы был Александр Фартунин, который официально уволился в конце марта.