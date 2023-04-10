Глава СКР Бастрыкин: иностранцы стали в пять раз чаще совершать убийства в России

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о правонарушениях иностранцев. За год они стали в пять раз чаще совершать тяжкие преступления.

В 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. По этим сообщениям возбуждено 4 231 уголовное дело. При этом иностранцы стали в пять раз чаще совершать убийства и причинять тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.

"Сейчас наблюдается рост числа преступлений, совершённых иностранцами, — заявил Бастрыкин в интервью "Интерфаксу". — Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году".

Общее количество преступлений иностранцев в России выросло в три раза, по сравнению с 2021 года.

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