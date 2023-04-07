В Брянской области на мине подорвался автомобиль пограничников — один военнослужащий погиб

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

Один военнослужащий погиб и ещё один ранен при подрыве автомобиля в Брянской области. Это произошло рядом с посёлком Запесочье.

Двое российских военнослужащих пострадали при подрыве автомобиля пограничников на территории Брянской области. Один из военных погиб. Как сообщается, трагедия случилась в тот момент, когда пограничники отрабатывали участок неподалёку от границы с Украиной рядом с посёлком Запесочье.

Их автомобиль совершил наезд на мину. Через два часа в этом же районе была совершена попытка прорыва группы украинских диверсантов, с ними в бой вступили российские бойцы. Боестолкновение развернулось в районе посёлка Случовск.

Издание Baza сообщает, что 15 боевиков отступили на территорию Украины. Второй военнослужащий в подорванном автомобиле получил только лёгкие ранения.

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