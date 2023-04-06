Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не обсуждается восстановление смертной казни

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. Он отметил, что эта тема уже неоднократно поднималась в прошлом.

В последние дни сразу несколько политических деятелей заговорили о необходимости введения смертной казни в России и отмене моратория на неё. Они ссылались на необходимость бороться с терроризмом на фоне произошедшего 2 апреля убийства известного российского военкора Владлена Татарского. Однако в Кремле вопрос отмены моратория на смертную казнь не поднимался, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле нет никакой позиции, — сообщил журналистам Дмитрий Песков. — Этот вопрос никак у нас не обсуждается. В разные периоды эта тема неоднократно поднималась. Но до сих пор никаких решений не принималось".

Среди сторонников возвращения смертной казни в России оказался и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он обращался к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене существующего в стране моратория. Миронов связывал это с изменением геополитической ситуации и враждебной позицией коллективного Запада.

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