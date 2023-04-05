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Чиновники минприроды Удмуртии вовремя не переиздали Красную книгу: ситуацию взяла на контроль прокуратура

Россия

Чиновники из Министерства природы по Республике Удмуртия халатно отнеслись к переизданию Красной книги.

Чиновники минприроды Удмуртии вовремя не переиздали Красную книгу: ситуацию взяла на контроль прокуратура

Ранее стало известно, что в Удмуртии минприроды нарушило законодательство, не переиздав вовремя Красную книгу. Это необходимо делать каждые 10 лет. Последний раз изменения в книге были внесены 11 апреля 2011 года, сообщает udm-info.ru.

Данное нарушение было зафиксировано региональной прокуратурой. Ведомство внесло главе минприроды Денису Удалову соответствующее представление. Однако это не повлияло на устранение нарушения, после чего прокурор обратился в суд. Судебный орган в полном объёме удовлетворил требования прокурора. В настоящее время исполнение решение суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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Животные лесов Удмуртии
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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