Мария Львова-Белова: тяжело, когда твой ребёнок бегает за детьми и говорит: "Съем москалёнка"

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

Мария Львова-Белова рассказала, как вёл себя ее сын, которого она усыновила из Донбасса. С этими проблемами сталкиваются и другие приёмные родители.

На пресс-конференции уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, как она решилась усыновить ребёнка из Мариуполя. По словам Львовой-Беловой, это было её "сердечным желанием". Однако она отметила. что необходимо понимать уровень проблем, с которыми может столкнуться российская семья, если она решится также взять ребёнка из "новых территорий".

"Конечно, я не могу сказать, что всё проходит гладко и без трудностей, — рассказала Львова-Белова. — Тяжело реагировать, когда твой ребёнок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москалёнка". Но я понимаю, что это связано не с ним, а с пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя".

Чиновница поведала, что с аналогичными проблемами сталкивались и другие приёмные родители. Сама она решилась на усыновление в феврале 2023, о чем сообщила президенту Путину. Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Львовой-Беловой за "незаконный вывоз детей из Украины".

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