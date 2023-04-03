Самым популярным спиртным напитком 2023 в России стал сидр

В первые два месяца 2023 в России наиболее интенсивно росли продажи сидра среди остальных спиртных напитков. А общий уровень реализации алкоголя подрос более чем на 60%.

С 2023 года по темпам продаж алкогольных напитков в России лидирует сидр. За январь-февраль объёмы его реализации в магазинах увеличились на 60% в годовом исчислении, а в деньгах на 65,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на СМИ, цитируя данные исследования NielsenIQ.

Год назад драйвером такого же роста был импортный сидр, а теперь рост приходится на локальные бренды, в то время как доля импортных, напротив, сократилась на 36%. По мнению авторов анализа, данный рост объясняется инвестициями в производство и продвижения. По данным NielsenIQ, сейчас 90% продаж сидра приходится на пять брендов.

Большинство опрошенных представителей торговых сетей связывают такую популярность сидра с сокращением импорта алкоголя. Некоторые эксперты прогнозируют, что летом в годовом исчислении реализации именно этого спиртного напитка может вырасти в два раза. Россияне, по мнению аналитиков, выбирают сидр в качестве альтернативы пиву и вину.

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