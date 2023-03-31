Глава Ижевска Бекмеметьев признал две неудачи мэрии в 2022 году

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Подводя итоги социально-экономического развития Ижевска за 2022 год, мэр города Олег Бекмеметьев признал две ошибки в работе своей администрации.

Муниципальный глава назвал справедливой критику от горожан за задержки с покосом газонов летом и уборкой снега зимой. Бекмеметьев заверил, то все ошибки ответственного структурного подразделения учтены, и подобных ситуаций больше не повторится.

Второй неудачей своей команды глава города назвал срыв сроков работ по реконструкции подземного перехода возле УдГУ, которые должны были быть законченнаяв августе прошлого года. Он пояснил, что это произошло из-за некачественной проектно-сметной документации.

"Когда стали проверять проект, обнаружили, что был совершенно не проработан в деталях раздел про ливневую канализацию", — цитирует Бекмеметьева издание udm-info.ru.

По словам мэра, новый подрядчик уже найден и реконструкция начнётся в ближайшее время.

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