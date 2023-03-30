В 2024 в России может появиться услуга открытия банковского счёта по видеосвязи

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Уже в следующем году у россиян может появиться возможность дистанционно открывать счета в банках, находясь в другой стране. Для этого можно будет использовать видеосвязь.

Открытие банковского счёта непосредственно без визита в кредитное учреждение или встречи с его представителем появится в России в 2024 году. Данную практику будут тестировать в рамках экспериментального правового режима, как рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

"Ещё один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными, — это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации, открытия счёта в рамках видео-конференц-связи", — сообщил он ТАСС.

Эксперт надеется, что в рамках этого режима технология видеоидентификации докажет свою состоятельность и не продемонстрирует большого количества недочётов. Особенно актуальной она будет для россиян, длительное время находящихся за границей. Накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, дающее возможность таким гражданам получать пенсии и пособия на российские банковские счета.

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