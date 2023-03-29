В России впервые подсчитали "стоимость" одного преступления — она составила 135 тысяч рублей

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Эксперты впервые в России рассчитали цену преступности. В 2021 году она составила 135 тысяч рублей за одно преступление.

Учёные из Европейского университета в Санкт-Петербурге опубликовали в журнале "Прикладная экономика" статью под названием "Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода". В ней подсчитано, на какую сумму нужно увеличить ежегодный доход жертвы правонарушения, чтобы её удовлетворённость жизнью вернулась к уровню, который был до совершения преступления.

Другими словами, подсчитана цена адекватной средней компенсации жертвам преступлений или стоимость одного преступления. В 2021 году она составила 135 200 рублей. Если пересчитать на всю страну, то это 1,75 триллиона рублей или 1,3% ВВП. В статье указывается, что за 12 предшествующих опросу месяцев 10,9% населения России считали себя жертвами преступлений.

Общий уровень страха перед преступностью авторам исследования также удалось перевести в деньги — он составил 5,2% ВВП или 6,82 триллионов рублей. 42,5% участников опроса заявили, что боятся стать жертвами преступников. Авторы работы указывают, что это первая материальная оценка цены преступлений в России.

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Уличная преступность: Как не стать жертвой?