FT: Около 2000 иностранных компаний хотят уйти с российского рынка

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Одобрений от правительственной комиссии по иностранным инвестициям ожидают в настоящее время примерно две тысячи заявок, поданных зарубежными компаниями, решившими покинуть Россию. Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомленный на источник.

Собеседник информационного издания сообщил, что решение комиссии об обязательных сборах с продаж активов "недружественных" России нерезидентов коснется сотен западных структур, еще не завершивших процедуры выхода из нашей страны.

Следует отметить, что около 1400 зарубежных компаний с юрлицами в РФ и ежегодной выручкой не ниже пяти миллионов продажу активов полностью завершили всего 206.