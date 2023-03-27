Минфин хочет обеспечить российских чиновников льготной ипотекой в качестве эксперимента

1:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский Минфин хочет обеспечить чиновников льготной ипотекой в качестве эксперимента. Там считают, что это станет мотивацией к эффективному труду.

В 2023 году Минфин планирует реализовать инициативу по внедрению льготной ипотеки для федеральных государственных служащих. Об этом говорится в проекте итогового доклада "Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год". Планируется в ближайшее время представить в правительство план по осуществлению эксперимента, который должен стать "мотивацией к эффективному труду".

План позволит внедрить на госслужбе систему обеспечения живыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета. Эту информацию РБК подтвердил один из федеральных чиновников. При этом он уточнил, что речь идёт о субсидировании процентной ставки, однако не рассказал, какой именно процент подлежит субсидии.

По данным Росстата, на конец 2020 года в России числилась 391 тысяча государственных служащих. В 2022 году их средний размер зарплаты в центральном аппарате составлял 175 тысяч рублей, а в регионах — около 60 тысяч.

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