Урбанист: бизнес придётся строго контролировать, если допускать до реставрации исторических зданий

0:44 Your browser does not support the audio element. Россия

Власти Ростовской области предложили местному бизнесу новый порядок аренды земельных участках. Взамен предпринимателям придётся отреставрировать указанное историческое здание.

Как пояснили в региональной администрации, из бюджета достаточно тяжело просто выделить финансирование на ремонт, потому был придуман подобный механизм.

Урбанист Артемий Зайцев уверен, что такое новшество поможет обрести городам достойный вид, но требования к застройщикам надо ужесточать.

"Мы должны заставить застройщика не только сделать красивым старое здание, но и строить новое, современное жилье с качественной средой", — отметил он в интервью изданию rostovgazeta.ru.

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