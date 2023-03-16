Ремонт дороги под Волгоградом завершился уголовным делом

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В Котово было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте дороги на улице Дачной после проверки, проведенной прокуратурой. Ранее суд обязал чиновников привести дорогу в нормальное состояние, сообщает novostivolgograda.ru.

В ноябре прошлого года администрация городского поселения заключила муниципальный контракт с ГБУ "Волгоградавтодор" на проведение капитального ремонта дороги. Однако, стоимость работ превысила 30 миллионов рублей, и подрядчик получил бюджетные деньги только в конце декабря после подписания актов приемки дороги.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила, что в ходе надзорной проверки были обнаружены завышенные объемы выполненных работ, а также некачественный ремонт, из-за чего недавно отремонтированная дорога начала разрушаться. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ, контролируемое прокуратурой Котовского района.

Бывший глава городского поселения был привлечен к административной ответственности по статье 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд) и оштрафован на 15 000 рублей по инициативе надзорного органа. Причиной стало нарушение правил при заключении контракта - в документации указан был 5-летний срок гарантии, вместо положенных 8 лет.