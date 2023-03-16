В Армении с начала СВО постоянно поселилось более 100 тысяч граждан России

Массовая миграция россиян в соседние республики повлияла на их экономический рост. С начала СВО в Армению переселились более 100 тысяч граждан России.

Свыше 100 тысяч российских граждан в прошлом году переехали в Армению и остались там, что очень положительно повлияло на местную экономику. К примеру, только их вклад в рост ВВП Армении в 2022 году составил целых три пункта, а общий рост экономической активности республики превысил 14%, как рассказал министр экономики страны Ваган Керобян. Его слова приводят "Ведомости".

"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108-110 тысяч граждан, — пояснил Керобян. — То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание".

Керобян подчеркнул, что россияне, в среднем, открывают по 500 бизнесов в год. В прошлом году было зарегистрировано две с половиной тысячи юридических лиц с российскими участниками, а также свыше четырех тысяч ИП. И в некоторых из них штат может достигать 600-700 человек.

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