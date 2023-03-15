Половина пассажирских самолётов в России теперь летает в обход Москвы

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия

Доля авиаперелётов по России минуя Москву впервые достигла 50%. Эксперты связывают это с сокращением количества международных авиарейсов.

Рекордное падение числа международных авиарейсов из России и не менее впечатляющая по объему государственная поддержка авиаотрасли из-за введённых Западом санкций привели к перераспределению внутреннего авиатрафика. Об этом свидетельствуют данные Государственной корпорации по организации воздушного движения, которые приводит РБК.

Они показали, что впервые в истории нашей страны количество регулярных авиарейсов между регионами России без посадки в Москве составило за год 50% от общего числа. Это статистика по 2022 году. В 2019 году количество авиарейсов мимо Москвы составляло 39%, в 2020 оно выросло до 45,6%, а в 2021 — до 46,3%. Власти планировали, что 2022 эта доля должна была достичь 46,5%.

Российский президент Владимир Путин призвал нарастить количество авиарейсов между регионами мимо Москвы до 50% ещё в мае 2018 года после своей инаугурации на четвёртый президентский срок. Однако планировалось, что эта цифра будет реализована в 2024 году.

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