Принадлежавший ранее бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте не прекратит работу после национализации, заверил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Сегодня кино там показывают и будут показывать летом. Предприятие работает, находясь в государственной собственности", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.
На данный момент компания управляется временной администрацией, добавил крымский политик, но такой крупный актив наверняка заинтересует инвесторов на будущем аукционе, вырученные доходы с которого будут отправлены на помощь участникам СВО.
Ранее украинский фермер предсказал провал посевной в текущем году без удобрений из России.
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