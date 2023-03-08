Кинотеатр экс-премьера Украины Яценюка в Ялте продолжит работу в виде госсобственности РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Принадлежавший ранее бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте не прекратит работу после национализации, заверил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Сегодня кино там показывают и будут показывать летом. Предприятие работает, находясь в государственной собственности", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

На данный момент компания управляется временной администрацией, добавил крымский политик, но такой крупный актив наверняка заинтересует инвесторов на будущем аукционе, вырученные доходы с которого будут отправлены на помощь участникам СВО.

Ранее украинский фермер предсказал провал посевной в текущем году без удобрений из России.

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