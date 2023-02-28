Западные страны обвинили министра труда Республики Башкортостан Ленару Иванову в "депортации детей" с территории Украины и внесли её в новый санкционный список.
По мнению чиновников США и ЕС, Иванова помогала "нелегально усыновлять украинских детей российским семьям".
"Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь", — поддержал министра глава региона Радий Хабиров.
Как предполагают авторы издания mkset.ru, башкирская чиновница попала под санкции за организацию эвакуации воспитанников Донецкого дома-интерната №1 из зоны боевых действий осенью прошлого года.
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