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Куйвашев увеличил госдолг Свердловской области в шесть раз

2:25
Россия » Урал » Екатеринбург

Госдолг Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве возрос почти в шесть раз. Если в июле 2013 года сумма задолженностей составляла 18,4 млрд рублей, то в 2022 году долг увеличился до 103 млрд рублей. В настоящее время треть бюджета области уходит на погашение кредитов, что существенно тормозит развитие региона.

Куйвашев увеличил госдолг Свердловской области в шесть раз

Одним из главных провалов Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области являются крайне слабые навыки финансового управления. Возглавив регион в мае 2012 года, в июле 2013 году чиновник пообещал снизить рост долговых обязательств. Тогда государственный долг Свердловской области составлял 18,4 млрд рублей.

Однако Куйвашев не смог справится с поставленной им же задачей: закредитованность Свердловской области не только не снизилась, но и устремилась резко вверх. В 2018 году госдолг области приблизился к 70 млрд рублей, а в октябре 2022 года и вовсе перевалил за сотню, составив свыше 103 млрд рублей.

Неумение Евгения Куйвашева грамотно распределять финансовые средства заставляет регион регулярно брать новые займы. Так, в 2020 году на сайте госзакупок появилось 36 аукционов с запросами на кредиты по 1 млрд рублей на срок от двух до четырех лет. Судя по описанию лотов, средства нужны "для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области". Комментируя данный вопрос, зампредседателя правления банка "Нейва" Павел Ефремов отметил, что область берет неподъемные для себя деньги, накапливая долг.

Недальновидная политика Куйвашева привела к тому, что власти региона тратят треть бюджета области на погашение кредитов. Такие показатели не только негативно отражаются на развитии Сведловской области, но и делают ее одним из самых закредитованных регионов Российской Федерации.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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