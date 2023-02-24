Куйвашев увеличил госдолг Свердловской области в шесть раз

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Госдолг Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве возрос почти в шесть раз. Если в июле 2013 года сумма задолженностей составляла 18,4 млрд рублей, то в 2022 году долг увеличился до 103 млрд рублей. В настоящее время треть бюджета области уходит на погашение кредитов, что существенно тормозит развитие региона.

Одним из главных провалов Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области являются крайне слабые навыки финансового управления. Возглавив регион в мае 2012 года, в июле 2013 году чиновник пообещал снизить рост долговых обязательств. Тогда государственный долг Свердловской области составлял 18,4 млрд рублей.

Однако Куйвашев не смог справится с поставленной им же задачей: закредитованность Свердловской области не только не снизилась, но и устремилась резко вверх. В 2018 году госдолг области приблизился к 70 млрд рублей, а в октябре 2022 года и вовсе перевалил за сотню, составив свыше 103 млрд рублей.

Неумение Евгения Куйвашева грамотно распределять финансовые средства заставляет регион регулярно брать новые займы. Так, в 2020 году на сайте госзакупок появилось 36 аукционов с запросами на кредиты по 1 млрд рублей на срок от двух до четырех лет. Судя по описанию лотов, средства нужны "для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области". Комментируя данный вопрос, зампредседателя правления банка "Нейва" Павел Ефремов отметил, что область берет неподъемные для себя деньги, накапливая долг.

Недальновидная политика Куйвашева привела к тому, что власти региона тратят треть бюджета области на погашение кредитов. Такие показатели не только негативно отражаются на развитии Сведловской области, но и делают ее одним из самых закредитованных регионов Российской Федерации.