В Челябинске сделали выводы из послания Путина: школьников воспитают, а о родных бойцов позаботятся

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию РФ не зря подчеркнул, что сейчас крайне важно сосредоточиться на воспитании у подрастающего поколения лучших человеческих качеств, заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

По словам градоначальника, мэрия намерена обсудить с педагогами и родителями школьников дополнительные направления работы учебных заведений, нацеленные не только на образование, но и на воспитание традиционных семейных ценностей.

Также в Челябинске были услышаны слова российского лидера о поддержке ветеранов, военнослужащих и их семей.

"Уже сегодня Комитетом социальной политики города Челябинска за близкими участников СВО закреплены кураторы, которые, при необходимости, будут оказывать помощь", — цитирует Котову издание kursdela.biz.

Глава города заверила, что стабильная российская экономика позволит реализовать все запланированные проекты.

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