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Мэр Мариуполя Моргун: в городе будет создана база Черноморского флота РФ

Россия

Городской глава Мариуполя Олег Моргун уверен, что местный судоремонтный завод станет военной базой Черноморского флота России.

Мэр Мариуполя Моргун: в городе будет создана база Черноморского флота РФ

"Будет база Черноморского флота на (Азовском. — Прим. ред.) судоремонтном заводе", — передаёт его слова издание РИА Новости.

Мэр отметил, что глобальная реконструкция производственной площадки для этого не понадобится, так как предприятие уже обладает необходимым оборудованием. По его словам, первоначальный осмотр завода подтверждает эту позицию.

"Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Всё обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%", — добавил Моргун.

Ранее стало известно, что западные владельцы украинских агропромышленных холдингов приказали эвакуировать оборудование и технику из граничащих с Белоруссией областей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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