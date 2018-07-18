Путин приказал сделать космос российским

Глава Российской Федерации Владимир Путин поставил перед госкорпорацией "Роскосмос" задачу решать вопросы освоения космического пространства как можно быстрее. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
По словам Путина, тот объем работ и задач, что стоит перед "Роскосмосом", безусловно, велик. Но, несмотря на это, президент РФ выразил надежду, что решения этих задач будет максимально быстрыми и эффективными, а сотрудники корпорации подойдут к своей работе со всей ответственностью.
По мнению Путина, сегодняшний день диктует серьезную конкуренцию с другими государствами в космической отрасли, и именно поэтому сейчас как никогда важно осуществить прорыв и добиться высоких результатов в освоении космического пространства. Необходимо не только укреплять свои и без того серьезные позиции в этой сфере, считает глава Российской Федерации, но и планомерно двигаться вперед.
Путин отметил, что успехи "Роскосмоса" важны как для всей страны в целом, так и для каждого россиянина в отдельности. Подвижки в этой сфере, резюмировал президент, обеспечат построение цифровой экономики, рост и популяризацию научной деятельности, а также повлияют на безопасность и правопорядок в стране.
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