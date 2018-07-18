Крымчане составят черный список "врагов народа и Крыма"

В список попадут те, кто выступает против того, чтобы жители полуострова сами определяли свою судьбу. Речь, по-видимому, идет о тех, кто до сих пор не признал референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.

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Об этом сообщил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, в список "крымоненавистников" в первую очередь попадут украинские политики. Однако, там будут присутствовать не только жители соседнего государства, но и россияне — например, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и актер Михаил Ефремов, а также многие другие, кто придерживается критической точки зрения по поводу того, что Крым стал российским.

Отметим, что этот список является своеобразным ответом украинскому сайту "Миротворец", созданному в 2014 году и ведущему список "врагов Украины". В этот список вносятся все те, кто посетил Крым после того, как тот вошел в состав Российской Федерации. После того, как лицо вносят в реестр данных "Миротворца", ему запрещается посещать территорию Украины. Так, например, на днях в список попал российский актер театра и кино Константин Хабенский, посетивший детский лагерь "Артек" в Крыму.

Какие же санкции коснутся тех, кто войдет в "черный список" Крыма, пока остается неизвестным.

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