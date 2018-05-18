Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Роскомнадзор отказался от ответственности за сбой Facebook

Россия

Роскомнадзор снял с себя ответственность за мировой сбой в работе Facebook и Instagram.

Неполадки случились в 18 мая во второй половине дня. Сервис Downdetector приводит следующие цифры: почти 60% обитателей Instagram не могли обновить ленту, почти 30% столкнулись с перебоями в работе сайта сервиса, были даже те, кто и вовсе не смог зайти на собственную страницу (16%). Со схожей бедой столкнулись более 30% обитателей Facebook, а еще 15% не смогли посмотреть фотоснимки.

Наибольший процент жалоб пришелся на Россию, а также Швецию, Данию, Норвегию, Германию, Нидерланды, Великобританию и Эстонию.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Facebook Instagram соцсети роскомнадзор
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Watson в Twitter: Sentigraph предскажет будущее по хэштегу
Недвижимость
Эпоха за пятилетку
Власть
Почему в России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Новости Все >
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Роскомнадзор отказался от ответственности за сбой Facebook
В американской школе расстреляли учеников
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
Путин объяснил неприязнь США к "Северному потоку-2"
Назван самый вероятный победитель ЧМ-2018
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Инна Шейхатович Соломенная шляпа для короля стендапа Инна Шейхатович Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина? Пол Крейг Робертс Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев
Комментарии
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Американского "разрушителя" Крымского моста объявили "российским провокатором"
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
За недостоверные посты и новости хотят сажать
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Финал ЛС в Киеве: почему напуганы поклонники Реала
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"

Почему России "надо помалкивать" при разборках между Евросоюзом и США, "Правде.Ру" рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался