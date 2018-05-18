Роскомнадзор отказался от ответственности за сбой Facebook

Роскомнадзор снял с себя ответственность за мировой сбой в работе Facebook и Instagram.
Неполадки случились в 18 мая во второй половине дня. Сервис Downdetector приводит следующие цифры: почти 60% обитателей Instagram не могли обновить ленту, почти 30% столкнулись с перебоями в работе сайта сервиса, были даже те, кто и вовсе не смог зайти на собственную страницу (16%). Со схожей бедой столкнулись более 30% обитателей Facebook, а еще 15% не смогли посмотреть фотоснимки.
Наибольший процент жалоб пришелся на Россию, а также Швецию, Данию, Норвегию, Германию, Нидерланды, Великобританию и Эстонию.
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