"Газпром" не будет прощать чеченцам долги за газ

18 января дочернее предприятия "Газпрома" - "Газпром межрегионгаз" сообщило о несогласии с решением суда Чечни о списании долга за газ в размере 9 млрд рублей. Компания планирует подать апелляцию, чтобы оспорить решение суда.

Представители "дочки" сообщили, что поставщик газа не предоставлял суду документов, из которых бы следовало, что упомянутая ранее задолженность являлась безнадежной к взысканию.

"Будем оспаривать решение суда. Мы газ населению поставляли, они его потребляли, поэтому должны оплатить независимо от срока давно долга. Нам вообще интересно, каким образом в Грозном решили отказаться от долгов, и на каких основаниях это делалось", - сообщил представитель "Газпром межрегионгаз".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении районного суда Грозного, который постановил списать долги жителей республики за газ в размере 9 млрд рублей в связи с тем, что попытки взыскания задолженностей могли спровоцировать "недовольство и массовые протесты".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о новых инициативах законодателей, которые призваны обезопасить многоквартирные дома, где используются газовые плиты.

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