Путин рассказал, как однажды в полёте один мотор самолёта заглох из-за попавшей туда птицы

Российский президент Владимир Путин рассказал, как однажды в полёте один из моторов самолёта заглох из-за попавшей в двигатель птицы.

Об этом сообщает РИА Новости и предлагает кадры из рассказа российского лидера.

Ранее президент России поручил учёным в короткие сроки обеспечить технологический суверенитет страны.

Перед нашей наукой сейчас стоит весьма непростая задача — за короткое время обеспечить технологический суверенитет государства, отметил Путин.

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