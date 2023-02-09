Российский президент Владимир Путин рассказал, как однажды в полёте один из моторов самолёта заглох из-за попавшей в двигатель птицы.
Об этом сообщает РИА Новости и предлагает кадры из рассказа российского лидера.
Ранее президент России поручил учёным в короткие сроки обеспечить технологический суверенитет страны.
Перед нашей наукой сейчас стоит весьма непростая задача — за короткое время обеспечить технологический суверенитет государства, отметил Путин.
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