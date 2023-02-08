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Госдума РФ хочет запретить использование квадрокоптеров в России

Россия

Гражданам России нужно запретить использовать различные дроны, в том числе квадрокоптеры, чтобы системы ПВО легко могли обнаруживать украинские беспилотники, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.

Госдума РФ хочет запретить использование квадрокоптеров в России

Участник рабочей группы при Министерстве обороны по вопросам мобилизации уточнил, что запрет должен быть введён до окончания спецоперации.

"Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов кроме как в военных целях. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях", — пояснил Гусев в интервью изданию URA.RU.

Парламентарий уверен, что это серьёзно осложнит задачу украинским диверсантам и не позволит им использовать летательные аппараты для терактов.

"Если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать", — добавил он.

Депутат отметил, что различные СМИ и съёмочные группы смогут использовать дроны, но только получив разрешение компетентных органов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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