Отслужившие в ВС РФ абитуриенты получат льготы при поступлении в вузы

Государственная Дума России рассмотрит проект закона, авторы которого предлагают начислять абитуриентам, прошедшим службу в армии, дополнительные баллы для поступления в вуз.

"Её (законодательной инициативы. — Прим. ред.) реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", — цитирует пояснительную записку к законопроекту издание "Известия".

Авторы идеи уверены, что депутаты рассмотрят проект весной, и первые демобилизованные абитуриенты получат льготу уже в следующем учебном году.

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