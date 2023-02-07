Государственная Дума России рассмотрит проект закона, авторы которого предлагают начислять абитуриентам, прошедшим службу в армии, дополнительные баллы для поступления в вуз.
"Её (законодательной инициативы. — Прим. ред.) реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", — цитирует пояснительную записку к законопроекту издание "Известия".
Авторы идеи уверены, что депутаты рассмотрят проект весной, и первые демобилизованные абитуриенты получат льготу уже в следующем учебном году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.