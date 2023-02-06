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Для московских школьников началась олимпиада "Курчатов"

Россия » Центр » Москва

В столице начался отборочный тур олимпиады "Курчатов" "Мой первый шаг в науку будущего", олимпиада по математике и физике для школьников.

Для московских школьников началась олимпиада "Курчатов"

Подать заявку на олимпиаду можно до 10 февраля 2023 года. Каждому школьнику, предложат выполнить ряд заданий, отведённое время составит 24 часа.

Олимпиада будет интересна тем, кто интересуется техническими дисциплинами.

С помощью личного кабинета на сайте школьники получат доступ к заданиям.

После успешного прохождения первого этапа, школьникам предстоит второй этап, он будет проходит очно уже в марте.

Победители смогут получить льготы при поступлении в технические вузы страны.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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