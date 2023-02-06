Жительницу Ижевска подозревают в том, что она помогала иностранцам легализоваться на территории Удмуртии с использованием своего служебного положения, передаёт udm-info.ru.
По информации издания, следователи завели на женщину уголовное дело по факту организации незаконной миграции.
Как сообщили в УФСБ по республике, обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы.
Установлено, что ижевчанка подделывала результаты тестирования иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Специалисты УФСБ подчеркнули: благодаря её помощи мигранты получали вид на жительство в Удмуртии, а затем устраивались на работу.
В ведомстве добавили, что такие условия пребывания иностранцев в России признаны незаконными.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.