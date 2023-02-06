Спецслужбы Удмуртии разоблачили ижевчанку, помогавшую мигрантам легализоваться в РФ

Жительницу Ижевска подозревают в том, что она помогала иностранцам легализоваться на территории Удмуртии с использованием своего служебного положения, передаёт udm-info.ru.

По информации издания, следователи завели на женщину уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Как сообщили в УФСБ по республике, обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы.

Установлено, что ижевчанка подделывала результаты тестирования иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Специалисты УФСБ подчеркнули: благодаря её помощи мигранты получали вид на жительство в Удмуртии, а затем устраивались на работу.

В ведомстве добавили, что такие условия пребывания иностранцев в России признаны незаконными.