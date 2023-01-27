"Ответы острыми не будут!" — Ваджра о январской "прямой линии" Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в декабре предложил проводить прямые линии с петербуржцами каждый месяц — первая в новом году должна состояться в субботу, 28 января.

При этом, как отмечали уже СМИ, глава города не слишком хорошо держится перед камерами в живом диалоге, а его медиакоманда — слабые менеджеры и организаторы. Поэтому вряд ли анонсированная "линия" будет чем-то интересным, полагает политолог и публицист Андрей Ваджра. Даже если острые вопросы допустят в эфир, на "острые ответы" губернатора рассчитывать не стоит, предположил он.

"Острые вопросы, скорее всего, прозвучат, но ответы, я думаю, скорее всего, острыми не будут. Давайте будем откровенными, он как организатор, как менеджер — слабенький, поэтому я не думаю, что будет что-то интересное. Не вижу смысла смотреть", — сказал Ваджра изданию Pravda.Ru.

Специалист в области политических коммуникаций и PR-технологий Илья Быков ранее предположил, что больше всего внимания на январской прямой линии уделят городскому хозяйству. Технических проблем постараются избежать, сделав мероприятие максимально "солидным", но никакой подлинной коммуникации и, тем более, критики, не будет.