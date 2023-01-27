В правительстве Подмосковья решили защитить животных на железной дороге

Министерство экологии и Минтранс Московской области решили вместе решать вопрос о предотвращении гибели диких животных на железной дороге. Ежегодно происходит несколько таких случаев, уточнили в пресс-службе правительства Подмосковья.

В качестве примера глава регионального министерства экологии и природопользования Тихон Фирсов привёл последний случай, когда самка лося пыталась пересечь железнодорожные пути недалеко от станции Горенки на Горьковском направлении и была сбита проезжающим составом.

"Настала пора принимать серьёзные меры для того, чтобы такие случаи не повторялись", — отметил министр в интервью изданию "Вести Подмосковья".

По его словам, от подобных происшествий страдают не только животные, но и люди. Из-за столкновения с лесными обитателями только за прошлый год электропоезда были задержаны на 300 минут, пояснил Фирсов. Подмосковные ведомства решили объединить усилия, чтобы с помощью профилактических мероприятий уменьшить гибель животных, снизить число сбоев в графиках электричек, а значит избавить пассажиров от причиняемого дискомфорта.

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