Росприроднадзор отменит контроль за перевозкой опасных отходов

В Росприроднадзоре предложили отменить выдачу лицензий на перевозку отходов I-IV классов опасности. Эксперты опасаются, что это самым пагубным образом скажется на экологии России.

Специалисты ведомства хотят заменить контроль за вывозом отходов на уведомительный принцип, то есть компаниям достаточно будет предоставлять данные об автомобильном парке и объёмах перевозок. Но в этом случае, отмечает издание newizv.ru, Росприроднадзор потеряет все возможности контроля за их безопасностью.

Авторы инициативы уверены, что таким образом получится уменьшить административное давление на бизнес, но отсутствие строгого контроля даст перевозчикам возможность складировать опасные отходы в неразрешённых местах, который быстро станут опасными несанкционированными свалками.

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