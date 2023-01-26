Волгоградские родители возмущены дополнительными выходными для школ и детсадов

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 1 и 2 февраля дополнительными выходными для празднования юбилея Сталинградской Победы. Местные родители не поддержали инициативу губернатора.

Как гласит постановление областного правительства, дополнительные выходные не являются обязательными, но руководство волгоградских детских садов уже объявило о двухдневных мини-каникулах.

В результате оказалось, что многим родителям, которые будут работать в эти дни, не с кем оставить детей, а организованные в образовательных учреждениях дежурные группы не смогут принять всех желающих, пишет издание novostivolgograda.ru.

"Они, конечно, здорово придумали, только где детей оставить? Придётся отвозить ребёнка родителям в другой конец Волгограда", — возмущаются горожане в соцсетях.

Что касается школ региона, пока остаётся неясным, будут ли они работать в середине следующей недели.

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