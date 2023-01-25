Кокошник из-под Волгограда попал в Книгу рекордов России

В психоневрологическом интернете Урюпинского района Волгоградской области изготовлен самый большой кокошник в РФ. Головной упор попал в Книгу рекордов России.

На создание гигантского кокошника пациентам и сотрудникам учреждения понадобилось около полутора месяцев. Таким образом там решили отпраздновать Международный день "Спасибо!", который отмечается 11 января.

"В высоту кокошник достигает 114 сантиметров, а в ширину — 160 сантиметров", — сообщает издание novostivolgograda.ru.

В основе головного убора проволочный каркас и ткань, а значит вес позволяет использовать этот кокошник по назначению. Как сообщают авторы материалы, он будет установлен возле психоневрологического интерната в качестве фотозоны.

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