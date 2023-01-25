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Для московских школьников открыли интерактивную площадку психологической помощи

Россия » Центр » Москва

Учащиеся с 8 по 11 класс могут обратиться за психологической помощью на специальной интерактивной площадке. Такая возможность есть в том числе у тех, кто затрудняется с выбором будущей профессии или испытывает сложности со сдачей выпускных экзаменах. Занятия проходят в игровой, расслабленной форме. Кроме того, все они бесплатны.

Для московских школьников открыли интерактивную площадку психологической помощи

"Психология — модная тема, площадка поможет показать, что это за наука, как с ее помощью улучшить качество учебы, да и жизни в целом", — рассказала замдиректора городского психолого-педагогического центра Ольга Егупова. — "Как этого добиться, мы показываем с помощью новейшего высокотехнологичного оборудования и комплексов биологической обратной связи".

Ученики школы № 950 уже испытали на себе один из интерактивных методов. Школьников посадили перед экраном, подключили к датчикам, и попросили хлопнуть в ладоши, когда на мониторе появится определенный рисунок, а в ушах — особый звук. Этот помогает развить внимание и скорость реакции.

Помимо этого, используются и другие методы для выявления слабых и сильных сторон учащегося.

Также есть задания на тренировку точности движения, повышения скорости реакции, на командную работу. Чтобы понять, как школьник хорошо "включается в процесс" и проанализировать его внимательность, на учащихся надевали нейрообруч с датчиками в районе лба. Задача испытуемого была силой мысли сдвинуть авто с места. И если он сосредотачивался, то машина действительно начинала двигаться.

Чтобы записаться на приём на консультацию, нужно обратиться в один из 32 территориальных отделов. За год подобные консультации помогли более чем 35 тысячам столичных семей с детьми.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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