"Добиться изменений": Пригожин назвал цель критики в адрес Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал целью критики в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стремление добиться изменений в управлении городом. Пока она не была достигнута, уточнил предприниматель.

Прошлый год запомнился петербуржцам высказываниями бизнесмена о бюрократической машине петербургской администрации. Пригожин открыто и жестко критиковал как Беглова, так и его команду.

"Начнем с того, что я критиковал Беглова по зову сердца. Потому что я, как и любой житель Петербурга, понимал, что, действительно, невозможно не критиковать губернатора за ту ситуацию, которая сложилась в городе", — сообщил предприниматель.

Второй причиной критики Смольного Пригожин назвал попытку обратить внимание федеральной власти на то, что губернатор не справляется с работой. Однако это не принесло результата, отметил бизнесмен.

"Но поскольку конструктивная критика губернатора не приносит никакого результата, а бессмысленной работой я заниматься не привык, необходимо найти новые способы, каким образом добиться изменений в управлении городом", — подчеркнул бизнесмен.

Евгений Пригожин отметил, что "взял паузу" для того, чтобы "найти соответствующие решения". Полное интервью с бизнесменом читайте на сайте издания "Невские новости".